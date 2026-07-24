Marta Bertoncelli ed Elena Borghi si sono qualificate per la semifinale mondiale di canoa sul canale di Oklahoma City. Le due giovani atlete ferraresi hanno ottenuto l'accesso alla fase successiva della competizione ai Campionati del Mondo, disputati nello stesso impianto che ospiterà le gare delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La gara si è svolta questa sera negli Stati Uniti.

Marta Bertoncelli ed Elena Borghi si qualificano per la semifinale mondiale. Le giovani atlete ferraresi protagoniste nella gara della canoa (canadese) nel Campionato del Mondo sul canale di Oklahoma City, lo stesso dove, tra due anni, andranno in scena le prove dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. La stagione della canoa slalom e del kayak cross arriva così al suo appuntamento di maggiore importanza. La rassegna iridata ha richiamato negli Stati Uniti 256 atleti in rappresentanza di 50 nazionalità sparse per cinque i continenti, per un totale di 273 equipaggi al via nelle prove di slalom e 142 barche nel kayak cross. Occhi puntati mercoledì per la gara della canadese femminile dove sono scese in acqua Marta Bertoncelli e Elena Borghi (Carabinieri). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Canoa, la gara stasera negli Usa. Bertoncelli e Borghi strappano il pass per la semifinale iridata

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