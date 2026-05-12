Canoa Bertoncelli Borghi e Malaguti sul podio nelle gare in Slovenia

Nella gara internazionale di canoa svoltasi a Lubiana, in Slovenia, le atlete ferraresi hanno ottenuto tre medaglie. Due di loro, Bertoncelli e Borghi, hanno conquistato l’oro, mentre Malaguti ha ottenuto il bronzo. Le competizioni si sono svolte in acque agitate, coinvolgendo diverse nazionali. Le atlete si sono piazzate sul podio in una giornata ricca di emozioni.

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Bertoncelli, Malaguti e Borghi sul podio. Due ori e un bronzo per le atlete ferraresi nella gara internazionale tenutasi nelle acque ‘mosse’ di Lubiana (Slovenia). Tre le giornate di gare. Nella prima Marta Bertoncelli ed Elena Borghi non ottengono podi nella specialità del C1, stessa sorte per Francesca Malaguti nel K1. Nella seconda giornata di gate al sabato, riscatto delle atlete ferraresi sia nel C1 e K1. In dettaglio nella finale del C1 femminile, a primeggiare è stata l’atleta olimpionica Marta Bertoncelli (CS Carabinieri) con il tempo finale di 92.40 senza nessuna penalità, distanziando di 1.44 l’altra atleta italiana Elena Micozzi, chiude il podio Elena Borghi (C.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Canoa. Bertoncelli, Borghi e Malaguti sul podio nelle gare in Slovenia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Canoa. Marta Bertoncelli ed Elena Borghi sugli scudi in azzurroMarta Bertoncelli ed Elena Borghi iniziano la stagione con la qualifica nella squadra nazionale. Canoa slalom, Italia sugli scudi a Ivrea nell’ICF Ranking Race. Brillano Bertoncelli, Spagnol e FerrazziÈ in corso di svolgimento a Ivrea (che ospiterà a fine settembre gli Europei) un lungo weekend internazionale di canoa slalom valevole per la... Argomenti più discussi: Gare internazionali di Canoa: De Gennaro primo al kayak cross, un bronzo e un argento per Pistoni; Ivrea si accende: che spettacolo sulla Dora Baltea con la canoa slalom; Canoa. Marta Bertoncelli ed Elena Borghi sugli scudi in azzurro; IVREA - La città si conferma capitale della canoa: emozioni e grandi risultati all'Icf Ranking Race - FOTO. Canoa. Malaguti, Borghi e Bertoncelli nella semifinale dei mondialiIn Slovenia le ferraresi Malaguti, Borghi e Bertoncelli conquistano la semifinale ai mondiali. Nella seconda giornata dei campionati del mondo di canoa slalom e kayak cross dedicati alle categorie ... ilrestodelcarlino.it