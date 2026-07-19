Canoa Bertoncelli e Borghi negli Usa per l’appuntamento mondiale
Bertoncelli e Borghi sono negli Stati Uniti per partecipare all’appuntamento mondiale di canoa, che rappresenta il momento più importante della stagione. La competizione coinvolge discipline come il canoa slalom e il kayak cross, e si svolge in America, dove i due atleti sono arrivati per competere a livello internazionale. La gara segna il punto culminante della stagione, con partecipanti da diversi paesi.
Bertoncelli e Borghi pronte per l’avventura mondiale in America. La stagione della canoa slalom e del kayak cross arriva al suo appuntamento di maggiore importanza. Da domani a sabato 25 luglio, i migliori atleti della disciplina si affrontano nel Campionato del Mondo sul canale di Oklahoma City, lo stesso dove, tra due anni, andranno in scena le prove dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Si tratta del primo grande appuntamento dopo le tre tappe di Coppa del Mondo, antipasto di un finale di stagione che porterà gli interpreti dell’acqua mossa a Vaires-sur-Marne (Francia) e La Seu d’Urgell (Spagna) per il gran finale del circuito d’élite, per poi chiudere il 2026 a Ivrea, dove andranno in scena i Campionati Europei. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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