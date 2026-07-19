Canoa Bertoncelli e Borghi negli Usa per l’appuntamento mondiale

Notizia in breve

Bertoncelli e Borghi sono negli Stati Uniti per partecipare all’appuntamento mondiale di canoa, che rappresenta il momento più importante della stagione. La competizione coinvolge discipline come il canoa slalom e il kayak cross, e si svolge in America, dove i due atleti sono arrivati per competere a livello internazionale. La gara segna il punto culminante della stagione, con partecipanti da diversi paesi.