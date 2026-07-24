Can Yaman infiamma l’estate | il 25 luglio il grande ritorno nel Sud

Il 25 luglio segna il ritorno di Can Yaman nel Sud Italia, con la partecipazione al Magna Graecia Film Festival. La presenza dell’attore è prevista per l’apertura dell’evento, che si svolge in una località del Sud. La manifestazione si svolge dal 25 luglio e prosegue per diversi giorni, attirando pubblico e media dall’Italia e dall’estero. La partecipazione di Yaman rappresenta uno degli appuntamenti principali della rassegna cinematografica.

Can Yaman: dal 25 luglio inizia la magia del Magna Graecia Film Festival. L’estate italiana sta per vivere uno dei suoi momenti più attesi. Il 25 luglio Can Yaman tornerà protagonista nel Sud Italia, dove migliaia di fan sono pronti ad accoglierlo in occasione del Magna Graecia Film Festival, evento che ogni anno richiama grandi nomi del cinema e della televisione. Per l’attore, ormai diventato una delle star internazionali più amate dal pubblico italiano, non sarà una semplice partecipazione. Sul palco del festival riceverà la prestigiosa Colonna d’Oro, un riconoscimento che celebra il talento, la capacità di conquistare il pubblico e un percorso artistico in continua evoluzione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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