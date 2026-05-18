Nell'edizione numero 25 di Amici, i fan hanno visto il ritorno di Salvetti e Di Ponzio, due protagonisti che avevano già partecipato in passato. Salvetti ha ripreso il suo percorso dopo un’esperienza negativa a X Factor, mentre Di Ponzio è tornato in modo diverso rispetto alle precedenti occasioni. La loro presenza ha attirato l’attenzione, portando con sé nuove sfide e aspettative nel percorso del talent show. Entrambi hanno mostrato un’evoluzione rispetto alle precedenti apparizioni, suscitando curiosità tra gli spettatori.

? Punti chiave Come ha fatto Salvetti a trasformare il fallimento di X Factor?. Perché il ritorno di Di Ponzio è diverso dai precedenti?. Quale strategia hanno usato i vincitori per superare i vecchi ostacoli?. Come gestiranno i nuovi campioni la carriera dopo le luci dello studio?.? In Breve Salvetti era arrivato quarto a X Factor 2024 nel team di Achille Lauro.. Di Ponzio vince dopo un precedente stop formativo dovuto a un problema fisico.. Il percorso di Salvetti include la performance a Napoli nel 2024 con Mille concerti.. La vittoria di Salvetti segue il successo di Mimì Caruso nel team di Agnelli.. A Roma, il 17 maggio 2026, la finale di Amici 25 ha sancito il trionfo di Lorenzo Salvetti e Alessio Di Ponzio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amici 25: il grande ritorno di Salvetti e Di Ponzio al trionfo

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