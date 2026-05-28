Letteratura, intrattenimento, moda. Saranno queste le coordinate dell’edizione 2026 di "Lido estate", rassegna che da anni anima le serate del lungomare con musica, cultura e spettacolo. "È un appuntamento atteso da residenti e turisti – sottolinea il vicesindaco Andrea Favilla – e reso possibile dall’ormai consolidata sinergia tra il Comune e le associazioni di categoria del territorio, dai balneari agli albergatori fino ai commercianti di Lido. È questo il nostro punto di forza: tutti insieme, fianco a fianco, con un obiettivo comune: fare di Lido una destinazione estiva capace di offrire esperienze di qualità a chiunque, che si tratti di una famiglia in vacanza, di un turista di passaggio o di un abitante del posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ritorno di "Lido estate". Libri, moda e spettacolo. Taglio del nastro il 1° luglio

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