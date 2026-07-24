Campo ROM di Caivano | in 9 giorni lavorativi rimosse e smaltite quasi 300 tonnellate di rifiuti
In nove giorni lavorativi sono state rimosse e smaltite quasi 300 tonnellate di rifiuti dal Campo ROM di Caivano. Le operazioni sono state coordinate dalla struttura del Commissario Unico per la bonifica delle discariche abusive, sotto la guida del generale Vadalà. La bonifica si è conclusa con successo in un tempo molto breve rispetto ai tempi previsti. Nessun dettaglio è stato comunicato sulle modalità di intervento o sui soggetti coinvolti.
Si sono concluse in soli 9 giorni lavorativi le operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati presso il Campo ROM di Caivano, coordinate dalla Struttura del Commissario Unico per la bonifica delle discariche abusive, Generale Giuseppe Vadalà. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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