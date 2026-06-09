12 tonnellate di rifiuti rimosse | la grande pulizia dei volontari

Notizia in breve

Volontari hanno raccolto 12 tonnellate di rifiuti durante una giornata di pulizia. Sono stati rimossi numerosi mozziconi di sigaretta e altri rifiuti che si trovavano lungo le strade e nelle aree verdi. Le attività hanno contribuito a ripulire ambienti pubblici e a ridurre l'inquinamento. Non sono stati forniti dettagli sui metodi di raccolta o sui luoghi interessati. La pulizia si è concentrata sulla rimozione di rifiuti che spesso finiscono nei corsi d'acqua o in natura.