12 tonnellate di rifiuti rimosse | la grande pulizia dei volontari

Da ameve.eu 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Volontari hanno raccolto 12 tonnellate di rifiuti durante una giornata di pulizia. Sono stati rimossi numerosi mozziconi di sigaretta e altri rifiuti che si trovavano lungo le strade e nelle aree verdi. Le attività hanno contribuito a ripulire ambienti pubblici e a ridurre l'inquinamento. Non sono stati forniti dettagli sui metodi di raccolta o sui luoghi interessati. La pulizia si è concentrata sulla rimozione di rifiuti che spesso finiscono nei corsi d'acqua o in natura.

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? Punti chiave? In Breve Dodici tonnellate di rifiuti rimosse in Italia: la mobilitazione di Plastic Free Onlus contro l’inquinamento. Circa 2.000 volontari hanno operato in tutta la penisola durante il fine settimana del 6 e 7 giugno per raccogliere 12.000 chilogrammi di rifiuti dispersi nell’ambiente. L’iniziativa, organizzata da Plastic Free Onlus, si è concentrata su circa 120 appuntamenti distribuiti tra parchi, piazze, corsi d’acqua, aree verdi e spiagge. L’obiettivo principale della campagna è stato contrastare l’abbandono di materiali inquinanti, con un specifico sui mozziconi di sigaretta, proprio in concomitanza con le celebrazioni per la Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno e la successiva Giornata Mondiale degli Oceani dell’8 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

12 tonnellate di rifiuti rimosse la grande pulizia dei volontari
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