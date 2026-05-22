Due uomini sono stati posti agli arresti domiciliari nell'ambito di un’indagine che riguarda lo sversamento di circa 25.000 tonnellate di fanghi provenienti dalla lavorazione dei pomodori. I rifiuti speciali sono stati gettati in campi e laghetti, secondo quanto emerso dalle autorità. L’operazione ha portato al sequestro di materiali e all’emissione di un’ordinanza cautelare nei confronti dei fratelli coinvolti. Le indagini sono ancora in corso per chiarire l’intera portata delle attività illecite.

Nell’ordinanza cautelare dei fratelli Stanislao e Francesco e Corvino (arresti domiciliari al primo, divieto di dimora in Campania al secondo), amministratori della New Ecology srl, si descrive in che modo tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, di fanghi maleodoranti derivanti dalla lavorazione del pomodoro, venivano sversati illegalmente dalla loro azienda, persino sulle sponde dei laghetti artificiali del casertano. Ci sono le intercettazioni che documentano i movimenti dei camion, e le conversazioni tra gli autisti, gli imprenditori e i titolari dei campi tra Capua, Mondragone e Castelvolturno, dove avvenivano i conferimenti. Ci sono le foto dei trasporti, le perizie sui terreni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fanghi dalla lavorazione dei pomodori sversati in campi e laghetti: due arresti. Smaltite 25mila tonnellate di rifiuti speciali

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