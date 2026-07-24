Una campionessa di sci freestyle ha annunciato di essere la nuova ambassador globale di un noto marchio di cosmetici. La atleta, vincitrice di due medaglie d’oro e una d’argento ai Giochi Olimpici Invernali del 2022, è diventata a 18 anni la più giovane campionessa olimpica nel suo sport. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del marchio e sui profili social della stessa atleta.

C’è una nuova global make-up ambassador di Giorgio Armani: lei è Eileen Gu, campionessa di sci freestyle, che ha scritto la storia ai Giochi Olimpici Invernali del 2022 conquistando due medaglie d’oro e una d’argento e diventando a 18 anni la più giovane campionessa olimpica di sempre nel freeski. Nel corso dell’anno Eileen Gu sarà protagonista delle campagne dedicate ai prodotti Lip Maestro e Armani Dolci Makeup Blush. «La collaborazione con Armani Beauty rappresenta per me un passo naturale. Ho sempre apprezzato il modo in cui Armani celebra una bellezza autentica e priva di sovrastrutture, incoraggiando le donne a esprimere la propria forza interiore. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Campionessa di sci freestyle, ha scritto la storia ai Giochi Olimpici Invernali una pioggia di medaglie d'oro e d'argento alle ultime due Olimpiadi invernali

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