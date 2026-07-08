Il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato che alle Olimpiadi invernali del 2030, che si terranno sulle Alpi francesi, non sarà presente la combinata nordica. Si tratta di uno sport che unisce il salto con gli sci e lo sci di fondo. Al suo posto, sono stati confermati eventi di pattinaggio sincronizzato, sci e snowboard freeride. La decisione è stata comunicata il 7 luglio.

Almeno non alle prossime, nel 2030 sulle Alpi francesi: arriveranno però pattinaggio sincronizzato e sci e snowboard freeride Il 7 luglio il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha confermato che alle Olimpiadi invernali del 2030, sulle Alpi francesi, non ci sarà la combinata nordica, lo sport che combina il salto con gli sci e lo sci di fondo. La combinata nordica era sempre stata alle Olimpiadi invernali fin dalla loro prima edizione, nel 1924 a Chamonix, in Francia, ma già da tempo era noto che il suo posto alle Olimpiadi fosse molto a rischio. Perché è uno sport sempre meno seguito e in linea con gli interessi del CIO, e perché per... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - La combinata nordica non sarà più alle Olimpiadi invernali

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