Olimpiadi invernali la combinata nordica ha avuto ciò che si meritava Sacrosanta l’esclusione dai Giochi 2030

La combinata nordica è stata esclusa dal programma delle Olimpiadi invernali del 2030, disciplina presente ai Giochi dal 1924. La decisione è stata annunciata ufficialmente e l’esclusione è definitiva. La disciplina, che rappresentava una delle tradizioni olimpiche più longeve, non sarà più parte delle prossime Olimpiadi invernali. La scelta riguarda l’intera edizione del 2030 e non è soggetta a modifiche.

Alfine, la combinata nordica è stata esclusa dal programma dei Giochi olimpici. L’ edizione del 2030 non comprenderà una disciplina che faceva parte della famiglia a Cinque cerchi sin dalla sua nascita, ossia dal 1924. Una storia ultrasecolare è giunta – almeno per il momento – al termine. Nessuna sorpresa. Già nel 2023 il Cio aveva esplicitato la propria posizione. “O la combinata nordica dimostra di essere degna delle Olimpiadi, oppure Milano Cortina 2026 sarà l’ultimo valzer” si era fatto intendere. Parola rispettata. Nel quadriennio culminato con i Giochi italiani, la combinata nordica ha viceversa dimostrato l’esatto opposto, ovvero di non meritarsi le Olimpiadi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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