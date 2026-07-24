Campionati Mondiali giovani boulder U17 | i replay di oggi su Sportface

Durante il World Climbing Youth Championship Arco 2026, sono stati assegnati i titoli nelle categorie giovanili di boulder. La competizione si è svolta con atleti provenienti da diverse nazioni, che hanno affrontato le pareti di arrampicata all’interno di una struttura all’aperto. Le finali sono state trasmesse in replay e sono disponibili su Sportface, offrendo una panoramica dettagliata delle performance dei giovani arrampicatori.

Il World Climbing Youth Championship Arco 2026 ha incoronato i nuovi campioni delle categorie giovanili nelle discipline di arrampicata nella specialità boulder. Nel tabellone maschile domina la squadra giapponese, che ha conquistato le prime 2 posizioni assolute. Kazuki Nakata ha vinto l’oro registrando il punteggio di 99.3, il compagno di squadra Taketo Saiki si è aggiudicato la medaglia d’argento chiudendo con 74.7 punti. Terzo posto alla Corea del Sud con Hayool Lee che ha ottenuto il bronzo con 59.5, superando per un solo decimo il connazionale Jungyoon Choi, fermo a 59.2 punti. Al quinto posto si è piazzato lo sloveno Lovro Tomažin con 29. 🔗 Leggi su Sportface.it

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