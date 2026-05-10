Fasi interregionali campionati italiani U17 i risultati | rivivi l’evento su Sportface TV

Oggi si è conclusa la terza e ultima giornata delle fasi interregionali dei campionati italiani U17, con le partite che si sono svolte in diverse regioni. Sul sito Sportface TV è possibile rivedere tutte le partite e i risultati delle varie squadre coinvolte. Le gare si sono svolte in diversi orari e luoghi, coinvolgendo numerosi giovani atleti che si sono sfidati per la conquista dei passaggi alle finali nazionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui