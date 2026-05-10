Fasi interregionali campionati italiani U17 i risultati | rivivi l’evento su Sportface TV
Oggi si è conclusa la terza e ultima giornata delle fasi interregionali dei campionati italiani U17, con le partite che si sono svolte in diverse regioni. Sul sito Sportface TV è possibile rivedere tutte le partite e i risultati delle varie squadre coinvolte. Le gare si sono svolte in diversi orari e luoghi, coinvolgendo numerosi giovani atleti che si sono sfidati per la conquista dei passaggi alle finali nazionali.
Si è disputata oggi la terza e ultima giornata delle Fasi interregionali dei campionati maschili e femminili Under 17: l’evento su Sportface Tv Terza giornata intensa alle Fasi interregionali dei Campionati Italiani Under 17 di pugilato, con il ring del Palasport di Montecatini che ha visto emergere diversi talenti. Si trattava dell’appuntamento conclusivo che si è svolto in doppia sessione, alle 11 di mattina e alle 2 del pomeriggio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it
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