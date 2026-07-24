Camila Giorgi ha annunciato di essere pronta a tornare in campo, dopo mesi di allenamenti intensi. La tennista ha dichiarato di aver ripreso l’attività sportiva seriamente da diversi mesi. Non sono stati forniti dettagli sulla data del suo ritorno ufficiale alle competizioni. La giocatrice ha comunque lasciato intendere che presto riprenderà a partecipare ai tornei. La notizia interessa gli appassionati di tennis in attesa di rivederla in azione.

Il periodo nero di Camila Giorgi nel tennis sta per terminare: la tennista ha annunciato che il suo ritorno in campo è imminente Camila Giorgi è pronta a sorprendere di nuovo il mondo del tennis. A tre mesi dal primo annuncio sui social, l’azzurra ha confermato ufficialmente il suo rientro nel circuito agonistico dopo la maternità, rilasciando una dettagliata intervista a “La Gazzetta dello Sport”. Attualmente al settimo mese di gravidanza, la tennista maceratese ha svelato i retroscena di una preparazione metodica e lungimirante, lontana da qualsiasi improvvisazione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Camila Giorgi è pronta a tornare: “Mi alleno seriamente da mesi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CAMILA GIORGI si è sposata in gran segreto ooohhhh!!!

Notizie e thread social correlati

Camila Giorgi: "Sono incinta ma mi alleno tre ore al giorno per tornare. Le donne non le guardo, meglio Sinner"Camila Giorgi si allena tre ore al giorno a Maiorca, nonostante sia incinta e il parto sia previsto per inizio settembre.

Leggi anche: Tennis, Camila Giorgi conferma il rientro dopo la maternità: “Mi sto allenando seriamente da qualche mese”

Temi più discussi: Camila Giorgi: Sono incinta ma mi alleno tre ore al giorno per tornare. Le donne non le guardo, meglio Sinner; Camila Giorgi presto mamma, intanto si allena per tornare in campo; Sono incinta ma mi alleno tre ore al giorno: la determinazione di Camila Giorgi; Camila Giorgi, pronta al rientro: ecco quale potrebbe essere il suo primo torneo dopo la maternità - bet365.

tennisitaliano.it/camila-giorgi-… Camila #Giorgi pronta per il rientro: Con il tennis mai stato un addio x.com

Camila Giorgi, anche da incinta continua ad allenarsi: Spero di rientrare in un torneo italiano, non ho mai dato l'addio al tennisCamila Giorgi si allena circa tre ore al giorno anche in gravidanza, seguita da un preparatore e dal marito Andreas Ignacio Pasutti: Non mi piace agire d'istinto, voglio che tutto sia fatto con una l ... corriere.it

Camila Giorgi: determinata a tornare al tennis dopo la gravidanzaCamila Giorgi è al centro dell’attenzione in queste ore, con la notizia della sua gravidanza e della sua determinazione a tornare in campo più forte che mai. Nonostante la dolce attesa, l’atleta si al ... abruzzonews24.com