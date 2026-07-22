Camila Giorgi si allena tre ore al giorno a Maiorca, nonostante sia incinta e il parto sia previsto per inizio settembre. La tennista ha deciso di continuare ad allenarsi quotidianamente, dedicandosi al tennis anche durante la gravidanza. È sposata con un uomo argentino, con cui si è unita in matrimonio a Buenos Aires a febbraio. La giocatrice ha dichiarato di non prestare attenzione alle altre donne, preferendo concentrarsi su sé stessa e sull’allenamento.

Camila Giorgi fa sul serio: tutti i giorni in campo nonostante il piccolo che porta in grembo e che nascerà a inizio settembre. A Maiorca, dove si è stabilita per il periodo della gravidanza, sta disegnando il futuro suo e della famiglia che sta creando insieme al marito Andreas Ignacio Pasutti, sposato a Buenos Aires il 26 febbraio. Sarà lui, tecnico di tennis argentino, a seguirla nell’operazione rientro che non ha ancora una data precisa ma sarà il più presto possibile, magari già entro la fine dell’anno. Camicia bianca e capello biondo, il viso un po’ più rotondo per la gravidanza, ma è sempre la stessa Camila, dolce e decisa. Un ossimoro che vuole stupire ancora sul circuito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Camila Giorgi: "Sono incinta ma mi alleno tre ore al giorno per tornare. Le donne non le guardo, meglio Sinner"

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