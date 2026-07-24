Cameriere italiano morto a Ibiza l' autopsia sul corpo di Francesco Forzieri | Nessun segno di violenza rilevato alcol
L’autopsia sul corpo di Francesco Forzieri, il cameriere italiano trovato morto a Ibiza, ha escluso violenza. Il corpo è stato rinvenuto in mare intorno alle 4.30 nella zona di Marina Botafoch. L’esame non ha evidenziato segni di traumi o violenza, e sono stati riscontrati livelli di alcol nel sangue. La causa della morte non è ancora stata ufficialmente determinata.
L’esame autoptico, eseguito dopo il ritrovamento del corpo in mare intorno alle 4.30 nella zona di Marina Botafoch, esclude dunque una morte violenta Non emergono segni di violenza sul corpo di Francesco Forzieri, il cameriere 33enne trovato morto a Ibiza all’alba del giorno del suo compleann. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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