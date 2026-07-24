Cameriere italiano morto a Ibiza l' autopsia sul corpo di Francesco Forzieri | Nessun segno di violenza rilevato alcol

Notizia in breve

L’autopsia sul corpo di Francesco Forzieri, il cameriere italiano trovato morto a Ibiza, ha escluso violenza. Il corpo è stato rinvenuto in mare intorno alle 4.30 nella zona di Marina Botafoch. L’esame non ha evidenziato segni di traumi o violenza, e sono stati riscontrati livelli di alcol nel sangue. La causa della morte non è ancora stata ufficialmente determinata.