Un uomo italiano di 33 anni è stato trovato morto nelle acque di Ibiza il giorno del suo compleanno. L’autopsia condotta sul corpo non ha riscontrato segni di violenza.

L’autopsia sul corpo di Francesco Forzieri, il cameriere italiano di 33 anni trovato morto nelle acque di Ibiza il giorno del suo compleanno, non ha evidenziato segni di violenza. Gli esami medico-legali, secondo quanto riportato dai media locali, avrebbero escluso anche la presenza di tracce riconducibili all’assunzione di sostanze stupefacenti. Tra gli elementi emersi, invece, c’è la presenza di alcol, un dettaglio che potrebbe contribuire a chiarire la dinamica della morte. Il corpo di Forzieri era stato recuperato nella mattinata di lunedì 20 luglio, intorno alle 4.30, nella zona di Marina Botafoch, area dove attraccano regolarmente traghetti per passeggeri e veicoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ibiza, morto il cameriere italiano Francesco Forzieri: l’autopsia esclude violenze

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