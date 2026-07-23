Cameriere italiano morto a Ibiza segni di violenza esclusi dall' autopsia

Il corpo di un cameriere italiano di 33 anni è stato trovato senza segni di violenza sull'isola di Ibiza, lunedì 20 luglio, giorno del suo compleanno. L'autopsia non ha evidenziato tracce di percosse o ferite. La polizia ha avviato indagini per chiarire le cause del decesso. La famiglia del giovane è stata informata. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle circostanze del ritrovamento.

Non ci sarebbero segni di violenza sul corpo di Francesco Forzieri, il 33enne trovato morto sull'isola di Ibiza la mattina del suo compleanno, lunedì 20 luglio. Secondo il quotidiano spagnolo Diario de Ibiza, dall'autopsia non sarebbero emerse neanche tracce di ingestione di sostanze stupefacenti. Il consolato generale a Barcellona, competente per Ibiza, continua a seguire il caso, mentre nel frattempo i famigliari del ragazzo, che lavorava come cameriere, sono approdati sull'isola., L'autopsia su Forzieri, ritrovato in mare intorno alle 4.30 del mattino nella zona di Marina Botafoch, dove attraccano regolarmente traghetti per passeggeri e veicoli, esclude la morte violenta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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