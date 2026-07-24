ROMA – Giovedì prossimo, 30 luglio, il Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione, presieduto dalla vice presidente della Camera dei Deputati Anna Ascani (foto), avvierà l’esame delle linee guida rivolte ai deputati per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito parlamentare. Il documento, elaborato anche alla luce delle esperienze già maturate da alcuni Parlamenti in ambito internazionale, intende offrire indicazioni e suggerimenti per un uso responsabile, consapevole e sicuro degli strumenti di intelligenza artificiale. Le linee guida si ispirano, in particolare, all’esigenza di garantire la tutela delle informazioni, la trasparenza nell’impiego delle tecnologie e la piena responsabilità dell’utilizzatore, tenendo conto delle specificità dell’attività parlamentare. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Camera dei Deputati: il Comitato di vigilanza sulla documentazione avvia l’esame delle linee guida sull’uso dell’intelligenza artificiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A Siracusa i risultati dell'indagine sulla partecipazione delle donne alla vita pubblica italiana

Notizie e thread social correlati

Siracusa, presentati i primi risultati dell’indagine sulla partecipazione femminile promossa dal Comitato di Vigilanza della CameraAl teatro comunale di Siracusa sono stati presentati questa mattina i primi risultati di un’indagine sulla partecipazione femminile, realizzata da...

Toscana prima Regione in Italia ad approvare una legge sull’uso responsabile dell’intelligenza artificialeL’Assemblea legislativa della Toscana ha approvato definitivamente una legge dedicata all’uso responsabile e consapevole dell’intelligenza...

Temi più discussi: Camera dei deputati: il Comitato di vigilanza sulla documentazione avvia l’esame delle linee guida sull’uso dell’intelligenza artificiale; Comitato permanente sui diritti umani nel mondo della Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati; CS 23.07.2026 - Riforma dell'ordinamento professionale: concluso l'esame in Commissione Giustizia. Restano aperte le questioni fondamentali per il futuro della categoria; Camera: domani audizione Medici Senza Frontiere su diritti umani in Sud-Sudan.

La Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati ha approvato una risoluzione che impegna il governo a rafforzare le misure per prevenire ogni forma di indottrinamento nelle scuole e a garantire il rispetto delle norme in materia di… x.com

ESCLUSIVO: GB News può rivelare che il comitato per gli standard parlamentari che sta per indagare su Nigel Farage è composto da deputati che lo hanno attaccato pubblicamente, sollevando serie domande su se possa avere un processo equo. I critici la reddit

CAMERA DEI DEPUTATI: IL COMITATO DI VIGILANZA AVVIA L’ESAME DELLE LINEE GUIDA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, PROMUOVENDO UN USO RESPONSABILE E SICURO DEGLI ...Giovedì prossimo il Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione, presieduto dalla Vicepresidente della Camera dei deputati Anna Ascani, avvierà ... agenziagiornalisticaopinione.it

CAMERA DEI DEPUTATI: LA COMMISSIONE GIUSTIZIA ESAMINA I PROGETTI SULLE CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE, ASCOLTA I RAPPRESENTANTI DI BASSANO DEL GRAPPA.Oggi, giovedì 23 luglio, la Commissione Giustizia della Camera, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge recanti Disposizioni in materia di ... agenziagiornalisticaopinione.it