L’Assemblea legislativa della Toscana ha approvato definitivamente una legge dedicata all’uso responsabile e consapevole dell’intelligenza artificiale. La normativa rappresenta la prima in Italia a essere approvata a livello regionale, stabilendo regole e principi per l’utilizzo di questa tecnologia. La decisione è stata presa dopo un iter di discussioni e votazioni, senza ulteriori modifiche rispetto alla versione iniziale.

FIRENZE – L’Assemblea legislativa della Toscana ha approvato in via definitiva la legge regionale sull’uso responsabile e consapevole dell’intelligenza artificiale, diventando la prima Regione in Italia a dotarsi di una normativa organica sul tema. L’atto conclude un iter iniziato lo scorso 16 febbraio e passato al vaglio delle commissioni consiliari, arricchendosi di emendamenti prima dell’approvazione finale. Il testo si collega al percorso già intrapreso dall’ente tramite la legge 572024, il Consorzio Metis e il progetto interregionale Reg4IA. Tra i pilastri della normativa rientrano l’istituzione dell’Osservatorio regionale sull’IA... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Corrieretoscano.it - Toscana prima Regione in Italia ad approvare una legge sull’uso responsabile dell’intelligenza artificiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UNICA CHIESA IN ITALIA dove sotto scorre lacqua

Notizie e thread social correlati

Data center in Italia, la Lombardia è la prima ad approvare una legge: stop all’invasioneLa Lombardia ha approvato una legge per regolamentare l’apertura di nuovi data center.

La Regione Toscana fa da apripista: verso l'approvazione della prima legge sull'IaLa Regione Toscana si appresta a diventare la prima in Italia a approvare una legge regionale sull'intelligenza artificiale, se il Consiglio...

Temi più discussi: Toscana verso l'approvazione della prima legge regionale sull'IA; La Regione Toscana fa da apripista: verso l'approvazione della prima legge sull'Ia; Intelligenza artificiale, la Toscana approva la prima legge regionale. Nasce la Carta dei diritti digitali: tutela dei minori e diritto alla disconnessione; La Toscana vara la prima legge sull’Intelligenza Artificiale.

Viareggio, il sabbiodotto cambia il porto. Un impianto permanente da 7 milioni di euro, finanziato dalla Regione Toscana, intercetterà la sabbia prima che ostruisca l’imboccatura del porto e la restituirà alle spiagge di Ponente intoscana.it/it/viareggio-s… x.com

La Toscana è la prima Regione in Italia dotata di una legge organica sull’IAFIRENZE. L'Assemblea legislativa della Toscana ha approvato nella seduta odierna in via definitiva la legge regionale sull'uso responsabile e consapevole ... ilcittadinoonline.it

La Regione Toscana fa da apripista: verso l'approvazione della prima legge sull'IaFirenze, 15 luglio 2026 – La Regione Toscana può fare da apripista nel rapporto con l'Intelligenza artificiale: se il Consiglio regionale andrà avanti nell'iter, la Regione sarà la prima in Italia ad ... lanazione.it