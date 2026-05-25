Al teatro comunale di Siracusa sono stati presentati questa mattina i primi risultati di un’indagine sulla partecipazione femminile, realizzata da Ifel in collaborazione con Ipsos. La ricerca, promossa dal Comitato di Vigilanza della Camera, si concentra sui dati relativi alla presenza femminile in vari contesti e settori. La presentazione ha coinvolto rappresentanti e addetti ai lavori, offrendo una panoramica sui risultati preliminari dell’analisi.

SIRACUSA – Al teatro comunale di Siracusa questa mattina sono stati presentati i primi risultati dell’indagine – realizzata da Ifel, con Ipsos – sulla partecipazione femminile. La rilevazione è stata promossa dal Comitato di Vigilanza della Camera, presieduto dalla Vicepresidente Anna Ascani e la presentazione è avvenuta nell’ambito del ciclo “Repubblica: sostantivo femminile”, per gli 80 anni del primo voto delle donne. Dalla ricerca emerge una crescente consapevolezza sull’importanza della piena partecipazione delle donne alla vita lavorativa e politica. Servizi, conciliazione e superamento degli stereotipi restano le leve decisive. Interventi anche della deputata Ilaria Cavo e del parlamentare siracusano e Questore della Camera Filippo Scerra. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Siracusa, presentati i primi risultati dell’indagine sulla partecipazione femminile promossa dal Comitato di Vigilanza della Camera

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