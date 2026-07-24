Il presidente del Milan ha commentato i rinnovi di contratto di Christian Comotto e Francesco Camarda, entrambi classe 2008. Il club ha prolungato i contratti fino al 2031, con un'opzione per un'ulteriore stagione. Cardinale ha definito i due giocatori come il meglio del settore giovanile rossonero. La società punta a consolidare il proprio settore giovanile con questa strategia.

Il numero uno del Milan Gerry Cardinale ha parlato dei rinnovi di Christian Comotto e Francesco Camarda. Il Diavolo ha blindato due talenti classe 2008 fino al 2031 con un'opzione per una stagione in più. Un passo importante per il club che fa chiaramente capire come il Diavolo ora voglia puntare sui giovani cresciuti nel proprio settore giovanile. promowebapp Rinnovi Camarda e Comotto: le parole di Gerry Cardinale. Ecco le parole di Cardinale: "Il nostro impegno a lungo termine nel rinnovare i contratti di Camarda e Comotto è pienamente coerente con la visione che ho delineato per il club da quando ne sono diventato proprietario". Cardinale... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Camarda e Comotto, la soddisfazione di Cardinale: "Rappresentano il meglio del Milan". Il piano per i talenti

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