I Campionati Italiani Assoluti di atletica si terranno a Firenze nello stadio Ridolfi il 25 e 26 agosto. La competizione si svolgerà nel fine settimana, con orari ancora da definire. Saranno presenti numerosi atleti italiani che gareggeranno nelle varie discipline. La manifestazione fungerà da evento di avvicinamento agli Europei di agosto, ai quali parteciperà anche la Nazionale italiana. Le modalità di visione in TV non sono state ancora comunicate.

I Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera si disputeranno a Firenze sabato 25 e domenica 26 agosto: sarà lo stadio Ridolfi del capoluogo toscano ad ospitare la tappa di avvicinamento agli Europei di agosto, che vedrà protagonista anche la Nazionale italiana. I nomi di spicco della rassegna sono quelli degli sprinter Marcell Jacobs e Zaynab Dosso, della fondista Nadia Battocletti, dei saltatori in alto Gianmarco Tamberi e Matteo Sioli, dei triplisti Andy Diaz ed Andrea Dallavalle, del pesista Leonardo Fabbri e della mezzofondista Eloisa Coiro. I Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera saranno visibili in diretta tv in entrambe le giornate dalle ore 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Campionati Italiani atletica 2026: orari 25 e 26 luglio, dove vederli in tv, chi parteciperà

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Campionati italiani Assoluti 2026 senior IV

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