Un cinghiale si è steso sotto una fontanella pubblica vicino agli studi Rai di Saxa Rubra, a Roma. Il video dell’episodio è diventato virale sui social. L’animale si è rinfrescato sotto il “nasone” mentre faceva molto caldo in città. Nessuna altra informazione sulla presenza dell’animale o sulle sue condizioni.

E' accaduto vicino agli studi Rai di Saxa Rubra: l'animale si è sdraiato sotto una fontanella pubblica. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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© Video.corriere.it - Caldo torrido a Roma e un cinghiale si rinfresca sotto il "nasone": il video virale sul web

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