Cinghiale si aggira per le vie di Prati gli agenti lo inseguono a Roma e il video diventa virale

Un cinghiale è stato visto aggirarsi nelle strade di Prati, a Roma, attirando l’attenzione di residenti e passanti. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti per cercare di catturarlo, dando vita a un inseguimento che ha attirato l’attenzione sui social network, dove il video della scena è diventato rapidamente virale. La presenza dell’animale in zona urbana ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini, mentre le autorità hanno cercato di gestire la situazione.

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