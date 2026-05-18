Cinghiale si aggira per le vie di Prati gli agenti lo inseguono a Roma e il video diventa virale
Un cinghiale è stato visto aggirarsi nelle strade di Prati, a Roma, attirando l’attenzione di residenti e passanti. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti per cercare di catturarlo, dando vita a un inseguimento che ha attirato l’attenzione sui social network, dove il video della scena è diventato rapidamente virale. La presenza dell’animale in zona urbana ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini, mentre le autorità hanno cercato di gestire la situazione.
Un cinghiale è stato rincorso dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale per le vie di Prati: la scena diventa virale sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it
CINGHIALE GIGANTE in PIEMONTE: La Seguita che ha Sbloccato l'Azione!
Sullo stesso argomento
Si aggira con una mano sanguinante per Modena, gli agenti scoprono che si è ferito durante un furto in un'autoUn arresto per furto aggravato su autoveicolo, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato nella notte a Modena.
«Dagli una coltellata, che diventa virale», la baby gang che si spacciava per i Nas. Le manette e le minacce: così terrorizzavano le vittime – Il video«Se gli dai una coltellata questo video diventa virale», dice uno degli indagati della baby gang attiva a Melicucco, nel Reggino.
Cinghiale si aggira per le vie di Prati, gli agenti lo inseguono a Roma e il video diventa viraleIl cinghiale si è ritrovato nel cuore del quartiere Prati, passeggiando per le vie vicine a viale delle Milizie nella mattina di domenica scorsa, 17 maggio 2026, verso le ore 9. In breve tempo, però, ... fanpage.it
Cinghiale in via della Giuliana a Roma: intervento dei residenti e ritorno scortato verso Monte MarioUna mattinata insolita ha sorpreso i residenti della zona Prati, a Roma, quando un cinghiale è stato avvistato mentre si muoveva lungo via della Giuliana, nel cuore ... ilmessaggero.it