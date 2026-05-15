Un breve video proveniente dal Brasile sta facendo il giro del web, attirando l’attenzione di molti utenti online. Nel filmato di circa dieci secondi, si vede un uomo anziano seduto su un autobus. La sua somiglianza con un famoso cantante internazionale ha suscitato curiosità tra gli spettatori. Il video è stato condiviso più volte sui social e ha generato numerosi commenti, senza ulteriori dettagli o contestualizzazioni sulla vicenda.

Un video di soli 10 secondi, che arriva dal Brasile, nel quale si vede un uomo anziano, seduto su un autobus. Maglietta verde bottiglia,maniche corte, logo color arancio di “Atadacao”, auricolari neri, occhiali squadrati e sottili. Dieci, rapidi, secondi, che hanno scatenato il web rendendo la clip virale sui social e scatenando i commenti tra gli internauti. Perché i tratti somatici del protagonista inconsapevole del filmato, dai capelli brizzolati e qualche ruga sul volto sono davvero impressionante: sembra la copia invecchiata del cantante Michael Jackson. Secondo i più temerari e i complottisti è proprio Michael Jackson. Il web ne parla. Immagini che hanno fatto il giro del mondo, di cui hanno parlato anche diversi profili di informazione con migliaia di follower. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Un anziano sul bus sembra Michael Jackson: il video dal Brasile è virale sul web (video)

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