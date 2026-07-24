Caldo in ospedale chiuse le sale operatorie del San Bartolomeo di Sarzana | la denuncia del NurSind

Notizia in breve

Le sale operatorie dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana sono state chiuse a causa di temperature elevate all’interno, che rendono impossibile garantire le condizioni di sicurezza necessarie per le operazioni chirurgiche. La decisione è stata comunicata dal sindacato dei professionisti sanitari, che ha denunciato le condizioni di caldo eccessivo all’interno delle strutture. La chiusura riguarda tutte le sale dedicate agli interventi chirurgici.