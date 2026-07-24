Caldo in ospedale chiuse le sale operatorie del San Bartolomeo di Sarzana | la denuncia del NurSind
Le sale operatorie dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana sono state chiuse a causa di temperature elevate all’interno, che rendono impossibile garantire le condizioni di sicurezza necessarie per le operazioni chirurgiche. La decisione è stata comunicata dal sindacato dei professionisti sanitari, che ha denunciato le condizioni di caldo eccessivo all’interno delle strutture. La chiusura riguarda tutte le sale dedicate agli interventi chirurgici.
Sarzana (Spezia), 24 luglio 2026 – Sono state chiuse le sale operatorie dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana a causa delle temperature troppo elevate, che non consentirebbero di garantire le condizioni richieste per lo svolgimento in sicurezza dell'attività chirurgica. A denunciarlo è il sindacato NurSind, che torna a puntare il dito anche contro la cronica carenza di personale nelle strutture dell'Asl 5. “Da oggi le sale operatorie dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana subiranno una sospensione perché le temperature raggiunte, intorno ai 26 gradi, non consentono di garantire le condizioni ottimali richieste per l'attività chirurgica”, afferma il sindacato in una nota. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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