Riaprono le sale operatorie in ospedale Tra le novità interventi extra di sabato

Le sale operatorie dell'ospedale del Mugello sono state riaperte dopo un periodo di chiusura, con le strutture rinnovate e aggiornate. Sono stati ripristinati gli interventi chirurgici regolari, e nelle ultime settimane sono stati aggiunti anche interventi extra di sabato. Nonostante i tempi di esecuzione siano stati più lunghi del previsto, le sale sono tornate operative e funzionanti.

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Pur con tempi più lunghi rispetto a quelli preventivati, l’ ospedale del Mugello è tornato ad avere le due sale chirurgiche, rinnovate e qualificate. E c’è una novità: per recuperare le operazioni già programmate, ma saltate per lo stop alternato delle due sale annunciato fin dal giugno scorso ma poi avviato a novembre, si è deciso di inserire una seduta operatoria aggiuntiva il sabato mattina. Nei mesi scorsi è stata necessaria una gestione alternata delle sale e anche di recente si è dovuto chiudere più a lungo una sala per un’ultima porzione di lavori. Con alcuni inevitabili disagi. Adesso le due sale sono più moderne, confortevoli e sicure: i lavori più importanti sono stati il rifacimento degli impianti di ventilazione, delle pareti, dei pavimenti e delle porte delle due sale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riaprono le sale operatorie in ospedale. Tra le novità interventi extra di sabato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Con le nuove sale operatorie Fiorenzuola diventa il polo degli interventi di day surgeryCon l’avvio delle attività nel nuovo blocco operatorio dell’ospedale di Fiorenzuola, l’Azienda Usl di Piacenza completa la piattaforma chirurgica... San Gerardo, le zanzare entrano nelle sale operatorie: stop agli interventi per due giorniMonza – Zanzare in sala operatoria al San Gerardo, interventi bloccati per far fronte alla disinfestazione e riportare la situazione alla normalità.