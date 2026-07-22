L’ospedale San Bartolomeo ha la febbre alta NurSind | La sanità non si raffredda coi ventilatori

All’interno dell’ospedale San Bartolomeo, i reparti registrano temperature elevate, con alcuni pazienti che accusano febbre alta. La situazione ha portato il personale sanitario a manifestare preoccupazioni riguardo alle condizioni di lavoro. Il sindacato NurSind ha commentato che “la sanità non si raffredda coi ventilatori”, sottolineando l’insostenibilità del caldo nei locali ospedalieri.

Tira aria di stato di agitazione anche all’ospedale San Bartolomeo, per l’insostenibile situazione di caldo nei locali. La sanità non si raffredda con i ventilatori, è il messaggio del sindacato NurSind, di cui è segretaria territoriale Assunta Chiocca (nella foto). Nel mirino Ats Liguria 5 (l’ex Asl Spezzino) che si è limitata a distribuire qualche climatizzatore portatile e alcuni ventilatori. Ma "nei reparti il caldo continua a imperversare, con temperature che ancora oggi superano i 30 gradi. Pazienti e operatori continuano a lavorare e a essere assistiti in condizioni che non possono essere considerate accettabili in una moderna struttura sanitaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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