Caldo anche in inverno e prezzi del cibo in aumento Gli effetti di un Niño in formato Godzilla
La corrente calda del Pacifico raggiunge livelli record, portando alluvioni e siccità in diverse regioni del mondo. Sono già segnalati eventi climatici estremi, con il picco previsto a dicembre. Le temperature più elevate si accompagnano a un aumento dei prezzi alimentari, che si intensificherà nei prossimi mesi. La situazione è collegata a un fenomeno Niño di ampia portata, definito “Godzilla”.
La corrente calda del Pacifico sta raggiungendo livelli da record, con i primi eventi di alluvione e siccità nel mondo. Il picco previsto a dicembre. Oltre alle temperature, farà infiammare anche i prezzi del cibo. 🔗 Leggi su Repubblica.it
A Super El Niño Is Forming in the Pacific
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