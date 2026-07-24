Caldo anche in inverno e prezzi del cibo in aumento Gli effetti di un Niño in formato Godzilla

Da repubblica.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La corrente calda del Pacifico raggiunge livelli record, portando alluvioni e siccità in diverse regioni del mondo. Sono già segnalati eventi climatici estremi, con il picco previsto a dicembre. Le temperature più elevate si accompagnano a un aumento dei prezzi alimentari, che si intensificherà nei prossimi mesi. La situazione è collegata a un fenomeno Niño di ampia portata, definito “Godzilla”.

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La corrente calda del Pacifico sta raggiungendo livelli da record, con i primi eventi di alluvione e siccità nel mondo. Il picco previsto a dicembre. Oltre alle temperature, farà infiammare anche i prezzi del cibo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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