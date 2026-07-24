Caldo anche in inverno e prezzi del cibo in aumento Gli effetti di un Niño in formato Godzilla

Notizia in breve

La corrente calda del Pacifico raggiunge livelli record, portando alluvioni e siccità in diverse regioni del mondo. Sono già segnalati eventi climatici estremi, con il picco previsto a dicembre. Le temperature più elevate si accompagnano a un aumento dei prezzi alimentari, che si intensificherà nei prossimi mesi. La situazione è collegata a un fenomeno Niño di ampia portata, definito “Godzilla”.