Le previsioni meteorologiche per l’estate 2026, elaborate dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, indicano che il fenomeno del “super El Niño” avrà un impatto sulle temperature stagionali. Secondo i dati raccolti, questa condizione climatica potrebbe influenzare i valori termici in molte aree, portando a periodi di caldo superiore alla norma. Le previsioni si basano sui modelli attuali, che monitorano l’evoluzione di questo evento climatico globale.

Per l’estate 2026 le ultime previsioni elaborate da ECMWF (Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine) evidenziano gli effetti del “super El Niño”. Si parla di super El Niño quando l’anomalia della temperatura del mare supera di almeno 2°C i valori climatici di riferimento per un periodo di almeno tre mesi. Secondo le proiezioni, la soglia di +0,5°C potrebbe essere superata tra maggio e giugno, mentre tra luglio e agosto diversi scenari indicano anomalie comprese tra +1,5°C e +2°C. Da agosto in avanti, gli esperti indicano anomalie comprese tra +2°C e +2,5°C, mentre tra settembre e novembre diversi scenari mostrano valori ancora più elevati, fino a +3°C e, in alcuni casi estremi, persino oltre. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Gli effetti del Niño sulle temperature di questa estate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Is It El Niño or Just Summer Heat Pinoy Survival Guide!

Sullo stesso argomento

El Niño e la paura dell'ondata di caldo in Italia d'estate, cos'è e quali sono i suoi effetti realiL’estate 2026 potrebbe essere tra le più roventi e calde degli ultimi anni a causa del ritorno di El Niño.

Sarà l’estate del ‘Niño super’: caldo record e fenomeni meteo estremi. Cosa dicono gli espertiFirenze, 9 aprile 2026 – Quella del 2026 si prospetta un’estate rovente per l’Italia e per tutto il mondo.

Un forte El Niño potrebbe arrivare. Il riscaldamento globale sta cambiando i suoi effetti. Con il riscaldamento del pianeta, i precedenti episodi di questo fenomeno meteorologico naturale potrebbero non essere più una guida affidabile su come si svolgerà il pro reddit

Niente di niente Gloria perlomeno niente finché non sapremo 1 se si svilupperà 2 quanto sarà intenso A seguire si valuteranno gli effetti globali che POTREBBERO arrivare ad influenzare (ad esempio) le nostre tasche influenzando i raccolti su ampie aree d x.com

Un nuovo super El Niño si sta formando? Perché il Pacifico fa tremare clima, cibo ed economiaNel Pacifico cresce il rischio di un forte El Niño tra 2026 e 2027: ecco cosa può succedere a caldo, piogge, siccità, raccolti, prezzi alimentari ed economia mondiale ... tuttogreen.it

Meteo, quale effetto potrebbe avere il super El Niño sulle temperature di questa estateLeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, quale effetto potrebbe avere il super El Niño sulle temperature di questa estate ... tg24.sky.it