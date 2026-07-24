Calciomercato Roma se Koné parte Gasperini vuole Thuram

Alle 24 di luglio, il mercato della Roma non ha ancora mosso passi concreti, nonostante il Mondiale sia alle spalle. La squadra, quarta in campionato e qualificata in Champions League, rischia di perdere alcuni giocatori chiave. Se il difensore centrale parte, il tecnico preferirebbe portare in rosa Thuram, mentre si aspetta un rinforzo in difesa. La dirigenza non ha ancora annunciato acquisti ufficiali.

Al 24 di luglio, col Mondiale e gli alibi che produceva ormai archiviati, il mercato della Roma è ancora fermo ai nastri di partenza. All’urgenza di rinforzare una squadra che l’hanno scorso si è guadagnata un piazzamento in Champions League come terza del campionato, si aggiunge anche il rischio di perdere qualche pedina importante. Che Manu Koné trovi posto nel taccuino dei DS di mezza Europa non è più un segreto, e ora anche i ricchissimi fondi dell’Al-Ahli sembrano propensi a fare uno sforzo per il francese. Gasperini è stato categorico: se Manu parte la prima scelta per rimpiazzarlo deve essere Kephren Thuram dalla Juventus. Koné e Thuram: giocatori (quasi) intercambiabili. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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CALCIOMERCATO ROMA: CHI RESTA e CHI PARTE Il NUOVO CICLO di GASPERINI!

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