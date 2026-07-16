Calciomercato Roma si valuta Ederson se parte Konè

La Roma sta valutando il possibile addio di Manu Konè, seguito da club della Premier League come Chelsea e Manchester United. In caso di partenza del centrocampista francese, il club giallorosso prevede di cercare un sostituto di livello sul mercato. La trattativa con i club inglesi non è ancora ufficiale, ma il club romano tiene sotto osservazione la situazione. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su una cessione imminente.

La Roma continua a monitorare il futuro di Manu Konè. Il centrocampista francese è finito nel mirino di alcuni club di Premier League, come Chelsea e Manchester United, e in caso di una sua cessione il club giallorosso sarebbe pronto a tornare sul mercato per individuare un sostituto di livello. Secondo Teleradiostereo, tra i profili valutati dalla dirigenza romanista c’è anche Ederson dell’ Atalanta, giocatore che il mister Gian Piero Gasperini conosce molto bene e apprezza per caratteristiche sia tattiche che tecniche. Ederson tra i possibili sostituti di Manu Konè. Il centrocampista brasiliano rappresenta, quindi, una delle principali opzioni della Roma qualora Konè dovesse lasciare Trigoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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