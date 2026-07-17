Occhio Juve la Roma potrebbe ' vendicarsi' | i giallorossi pensano a Thuram se parte Koné

La Juventus ha concluso un accordo con un difensore turco, annunciato dopo che la Roma aveva già rinnovato il contratto del giocatore. La dirigenza giallorossa, in particolare l’allenatore, ha espresso disappunto per la conclusione dell’affare, che prevede la partenza a parametro zero di un elemento considerato utile sia in difesa che come esterno. La Roma sta valutando alternative, tra cui la possibilità di puntare su un attaccante francese nel caso il giocatore turco lasciasse il club.

L'accordo tra Celik e la Juventus, maturato in segreto e annunciato quando ormai la Roma era sicura del rinnovo del turco, non è proprio andato giù alla dirigenza giallorossa e in particolare a Gian Piero Gasperini, che perde (a parametro zero) una pedina affidabile da poter schierare sia come braccetto difensivo che come esterno. E così a Trigoria, al momento, il conto degli acquisti è fermo a zero, con il problema in più di dover trovare un sostituto di Celik e non solo., Già, perché oltre all'addio del turco, anche Manu Koné sembra essere praticamente con le valigie in mano direzione Premier: su di lui c'è il Manchester... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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