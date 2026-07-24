Calciomercato Roma Schjelderup nemmeno in panchina contro il San Gallo | ferie post Mondiale o indizio di mercato?

Schjelderup non è stato inserito nella lista dei convocati e non è sceso in campo contro il San Gallo nella partita di andata del secondo turno di Europa League. Il Benfica ha perso 2-1 in trasferta, con il giocatore che non ha partecipato alla gara. La sua assenza potrebbe essere legata a ferie post-Mondiale o a questioni di mercato. La squadra si prepara ora per la sfida di ritorno, con il risultato di questa partita che complica la qualificazione.

Il Benfica è già impegnato con sfide da dentro o fuori per decidere il proprio destino europeo nella prossima stagione e l’inizio non è stato dei migliori: sconfitta in rimonta sul campo del San Gallo per 2-1 nell’andata del secondo turno di qualificazione di Europa League. Le Aquile sono andate in svantaggio al 37esimo, ma il pareggio di Rafa Silva allo scadere della prima frazione di gioco sembrava poter dare nuova linfa ai portoghesi. In realtà la rete del Benfica ha solo scatenato la rabbia e la furia agonistica di un San Gallo apparso più elettrico in mezzo al campo rispetto ad un avversario evidentemente indietro con la preparazione ed orfano anche di diversi giocatori cardine come il nuovo acquisto Jhon Duran ed appunto Andreas Schjelderup. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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