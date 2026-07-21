Calciomercato Roma chi è Andreas Schjelderup | perché il talento del Benfica sarebbe l’acquisto perfetto per Gasperini

La Roma valuta Andreas Schjelderup, attaccante del Benfica, come possibile rinforzo per le fasce. Il club italiano mostra interesse per il talento norvegese, considerato un profilo adatto al nuovo progetto tecnico. La trattativa è in fase preliminare e non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali. Schjelderup ha già attirato l’attenzione di altri club europei, ma attualmente il suo futuro potrebbe essere legato a un trasferimento in Italia.

La Roma cerca qualità sulle fasce e, tra i profili potenzialmente adatti al nuovo progetto, quello di Andreas Schjelderup merita un’attenzione particolare. L’esterno del Benfica ha appena concluso la stagione più produttiva della propria carriera, chiusa con 10 gol e 6 assist considerando tutte le competizioni, e durante il Mondiale ha confermato di poter incidere anche contro avversari di altissimo livello. Non è soltanto una questione di numeri. Il norvegese possiede velocità di pensiero, tecnica nello stretto e una naturale predisposizione al duello individuale. Qualità che, inserite nel sistema di Gian Piero Gasperini, potrebbero renderlo molto più di una semplice alternativa offensiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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