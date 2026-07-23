Calciomercato Roma Schjelderup temporeggia sul rinnovo | segnale d’addio al Benfica?

Il giocatore norvegese, attualmente sotto contratto con il Benfica, non ha ancora deciso se rinnovare o meno il suo accordo con il club portoghese. La Roma sta monitorando la situazione, ma non ci sono ancora sviluppi ufficiali. La società sta cercando un’ala sinistra e considera anche altri profili, mentre il Lipsia valuta la cessione di Nusa a una cifra superiore ai 50 milioni di euro. La trattativa con il Benfica resta aperta, ma il giocatore potrebbe essere in procinto di lasciare il club.

Dopo gli arrivi sfumati di Greenwood e Summerville, la Roma è ancora alla ricerca di un’ala sinistra. Al momento il nome più caldo è quello di Antonio Nusa del Lipsia, ma le richieste dei tedeschi sfiorano i 60 milioni di euro, cifra ritenuta proibitiva dalla Roma che non è disposta a superare i 50. Ecco perché i giallorossi potrebbero virare su profili economicamente più sostenibili senza rinunciare al gradimento di Gasperini. Tra questi, spicca il nome di Andreas Schjelderup, la cui situazione contrattuale con il Benfica è complessa: secondo la testata portoghese Record, il classe 2004 avrebbe messo in stand-by il rinnovo proposto da Rui Costa perché preferirebbe lasciare Lisbona in questa finestra di mercato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Roma, chi è Andreas Schjelderup: perché il talento del Benfica sarebbe l’acquisto perfetto per GasperiniLa Roma valuta Andreas Schjelderup, attaccante del Benfica, come possibile rinforzo per le fasce.

Calciomercato Roma: addio ai prestiti, rinnovo Dybala-PellegriniA meno di due mesi dall’apertura del calciomercato, la Roma ha deciso di non rinnovare i contratti in prestito e sta lavorando per definire le...

Summerville-Roma, obiettivo sfumato: per l'attacco piacciono Nusa, Schjelderup e MoreiraSummerville sta diventando la telenovela di questo calciomercato estivo. Il blitz di ieri dell'Al-Hilal con un'offerta economica superiore al giocatore (15 milioni annui) e al West Ham (operazione int ... sport.sky.it

Calciomercato Roma News | Schjelderup il nuovo obiettivo, El Ouahdi sostituisce Celik (22 luglio 2026)Gian Piero Gasperini però non vuole rinunciare ai giocatori che ritiene fondamentali per il suo gioco nella prossima stagione e per questo ha dato nuovi profili su cui poter puntare per rinforzare la ... ilsussidiario.net