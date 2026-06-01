Calciomercato Roma Gasperini cerca fantasia e gol | Tzolis Sauer e Pepê in cima alla lista

La squadra sta cercando di rinforzare l’attacco attraverso alcune operazioni di mercato. Tra i nomi più richiesti ci sono Tzolis, Sauer e Pepê, considerati priorità per aumentare la fantasia e la capacità realizzativa. Le trattative sono in corso, con l’obiettivo di migliorare la rosa e risolvere le difficoltà emerse nelle prime partite della stagione. La società sta valutando le opzioni per inserire questi giocatori nel gruppo e rafforzare il reparto offensivo.

La Roma si sta muovendo sul mercato per migliorare la rosa in tutti i reparti, con un occhio di riguardo per il pacchetto offensivo, soprattutto visti i problemi nella prima parte di stagione, complici infortuni e giocatori che non sono entrati in sintonia con l’allenatore. Se nel ruolo di centravanti la titolarità di Malen sembra indiscutibile, dietro l’attaccante olandese ci sarà da definire accuratamente la batteria di trequartisti. Con Dybala sempre condizionato dalla sua fragilità fisica, l’addio di El Shaarawy e la possibile partenza anche di Venturino, servirà agire con saggezza sul mercato. Di conseguenza, la società ha l’obbligo di rinforzare la linea offensiva e ha già messo nel mirino tre esterni di talento: Tzolis, Sauer e Pepê, tutti e tre giocatori abili nell’uno contro uno, che sono in grado di offrire velocità ed estro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Inter, Vicario in cima alla lista ma non c’è solo lui: tutti i nomiNel calciomercato dell'Inter, il portiere Vicario si trova in cima alla lista delle possibili acquisizioni.

Calciomercato Milan, serve un super bomber e Lewandowski è in cima alla lista. Anche se ….Il calciomercato del Milan si concentra sull’acquisto di un attaccante di livello.

Temi più discussi: Roma, 3 i rinforzi che cercherà la dirigenza per Gasperini; Scamacca alla Roma: i costi e cosa può dare a Gasperini; Calciomercato Roma: Gasperini chiede una punta; Vanno d'accordo e valorizzano talenti: perché D'Amico è sempre più vicino a Gasp. E alla Roma.

#Gasperini preme per il ritorno di #Totti alla #Roma : quale può essere la proposta dei Friedkin [La Gazzetta dello Sport] calciomercato.com/liste/gazzetta… x.com

*CONFERMATO*: Il nuovo direttore sportivo della Roma è in arrivo. È pronta una base d'accordo con Tony d'Amico. Dopo aver vinto l'Europa League contro l'Atalanta, d'Amico si ricongiunge con Gasperini nella capitale reddit

Scamacca, Zirkzee e Yuri Alberto: la Roma cerca il partner (o vice) MalenSe la Roma è arrivata all’ultima giornata di campionato con la possibilità di qualificarsi alla Champions League dopo sette stagioni di digiuno, buona parte del merito va ascritto a Donyell Malen. L’a ... calciomercato.it

Scamacca-Roma pista fredda: Gasperini cerca altroGianluca Scamacca potrebbe lasciare l'Atalanta in questa sessione di calciomercato: fu vicino alla Roma in altre due occasioni. siamolaroma.it