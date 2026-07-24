Calciomercato quattro club di Premier su Tomori | la richiesta del Milan e la volontà del giocatore

Quattro club di Premier League hanno mostrato interesse per Fikayo Tomori, attualmente in forza al Milan. Il difensore inglese, che ha trascorso oltre cinque stagioni con il club, ha ricevuto richieste da diverse squadre inglesi. Il Milan sta cercando di cederlo a titolo definitivo, mentre il giocatore è disposto a trasferirsi altrove. La società rossonera ha comunicato di voler trovare una soluzione per la sua uscita.

Dopo cinque stagioni e mezzo, l'avventura al Milan di Fikayo Tomori potrebbe essere terminata. Il difensore inglese non rientra nei piani di Ruben Amorim e la dirigenza rossonera è alla ricerca di una soluzione per cederlo a titolo definitivo. Nelle ultime ore si è registrato l'interesse di quattro club di Premier League, pronti ad avviare i contatti con la società di Via Aldo Rossi. Tomori, ascesa e declino. Arrivato in prestito dal Chelsea nel gennaio del 2021, nell'estate dello stesso anno il Milan decide di riscattarlo versando 28 milioni nelle classe del club inglese. Tomori gioca ad altissimi livelli nel suo primo anno in rossonero, formando insieme a Pierre Kalulu una coppia difensiva devastante che porta il club alla vittoria del 19° scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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