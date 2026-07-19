milan per tomori spunta un altro club di premier league

Fikayo Tomori potrebbe trasferirsi in un altro club di Premier League durante questa finestra di mercato. Il difensore ha perso parte della sua forma iniziale al Milan e non è più considerato incedibile. La società sta valutando le offerte ricevute, mentre il giocatore è stato tolto dalla lista dei titolari in alcune recenti partite. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla possibile cessione.

Fikayo Tomori potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di mercato. Il difensore non è più ai livelli dei suoi primi anni in rossonero e ora non è più considerato incedibile. Sulle tracce del classe '97 ci sarebbe già il Conventry di Lampard, fresco di promozione in Premier League e alla ricerca di rinforzi d'esperienza. Nelle ultime ore, però, diverse indiscrezioni riportano anche dell'interesse del Newcastle. I Magpies hanno già trattato con il Milan: nel 2023 per l'acquisto di Sandro Tonali e un anno fa per quello di Malick Thiaw. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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