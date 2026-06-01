Calciomercato Milan Leao e non solo Chi sono i 7 giocatori che possono dire addio e il nodo Pulisic - Rangnick Glassner l' ora della verità- I rumor rossoneri

Sette giocatori del Milan potrebbero lasciare il club in vista della prossima stagione, secondo le voci di mercato. Tra questi, non è stato ancora deciso il futuro di Pulisic, che rappresenta un nodo importante. La società rossonera sta accelerando per definire il nuovo allenatore e la struttura societaria, e successivamente dovrà fare delle scelte sul mercato. La situazione è in evoluzione mentre si avvicinano le decisioni chiave.

Calciomercato Milan: Leao e le parole d'addio Rafael Leao nelle scorse ore ha pubblicamente annunciato il suo addio alla maglia rossonera ("Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare") anche se sarà un rebus capire la sua destinazione: il portoghese non si è scaldato di fronte alla corte delle big turche (Galatasaray-Fenerbahce) nonostante offerta da 10 milioni netti a stagioni e non guarda all'Arabia Saudita. Nella sua testa un trasferimento in Premier League (il Manchester United ha sondato sin qui senza affondare il colpo). Il tutto senza dimenticare che il Milan - forte comunque di un contratto a scadenza 30 giugno 2028 - vorrebbe monetizzare 40-50 milioni dalla cessione del 27enne (il prossimo 10 giugno) portoghese. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Temi più discussi: Milan, chi andrà via e chi no. Per Leao derby turco: il Gala gli offre 10 milioni l'anno, e il Fenerbahçe...; Leao all'improvviso saluta il Milan: Ho dato tutto, voglio una nuova sfida; Leao, parole di addio al Milan? 'Ho già dato tutto quello che avevo'; Calciomercato Milan: come cambiano acquisti e cessioni senza la Champions?.

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