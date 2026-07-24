Calciomercato Juventus prossimo colpo in vista | da Kolo Muani a Joao Mario

Da stilejuventus.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta proseguendo le trattative di mercato, con incontri notturni tra i dirigenti. Secondo fonti, la società ha valutato diverse opzioni, tra cui possibili acquisti di giocatori come Kolo Muani e Joao Mario. La discussione si è svolta tra mercoledì e giovedì, dopo una cena, in un contesto di approfondimenti sulle mosse da compiere nel prossimo periodo di mercato.

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È tempo di lavoro in casa Juventus e la Vecchia Signora sembra non fermarsi mai, nemmeno di notte. Secondo quanto riportato poco fa dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera si sarebbe riunita nella notte fra mercoledì e giovedì, dopo una cena, per discutere alcune opzioni di mercato. Al tavolo erano presenti Carnevali, Ottolini, Massara e il tecnico di Certaldo, che, più di tutti, ha bisogno di rassicurazioni, soprattutto dopo il duro sfogo avuto ieri. L’obiettivo, ormai, è noto: dare a Luciano Spalletti un centravanti che possa incidere e un portiere d’esperienza. In casa Juventus c’è grande ottimismo: l’amichevole di domani a Liegi potrebbe essere l’ultima in cui l’allenatore dovrà fare a meno di due ruoli cruciali. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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