La Juventus sta valutando l'acquisto di Kolo Muani e Sorloth, con il Tottenham che potrebbe intervenire nel mercato. Si parla di un possibile ritorno di interesse anche per Muharemovic. Sul fronte delle trattative, ci sono anche indiscrezioni riguardo a Theo Hernandez e Kessie, anche se non sono stati ancora definiti i dettagli. Le voci provenienti da Parigi indicano un possibile allarme per la trattativa su Kolo Muani, mentre l'attenzione rimane alta sui movimenti dei club coinvolti.

Calciomercato Juventus-Kolo Muani: Tottenham in contropiede? Le voci da Parigi e il ritorno di fiamma bianconero con Sorloth Allarme Kolo Muani. La Juventus ha l'accordo con l'attaccante e sta trattando con il Psg, ma l'affare non si chiude e, nonostante un forte ottimismo dei giorni scorsi, le parti restano lontane sulla valutazione dell'attaccante: 40 la richiesta, 30-32 l'offerta. Sulla formula (prestito con obbligo di riscatto) i problemi sembrano inferiori, anche se molti nodi (clausole di attivazione dell'obbligo) verranno al pettine dopo aver trovato una quadra sulla cifra. E in tutto questo, un colpo di... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Ilgiornaleditalia.it - Calciomercato Juventus doppio colpo di scena: Kolo Muani-Sorloth e Muharemovic. Su Theo Hernandez-Kessie... Le indiscrezioni bianconere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato, Juventus 'stile Milan' - Theo Hernandez (due condizioni) e Kessie (summit). Contropiede su Vlahovic e sorpasso di... - Le trattative bianconereLa Juventus sta valutando un possibile ritorno di Theo Hernandez, ma solo se partirà Cambiaso.

Calciomercato Juventus-Sorloth (doppio) blitz. Kim e Lobtoka per Spalletti e... - Le indiscrezioni bianconereLa Juventus avrebbe effettuato un doppio blitz sul mercato, puntando su Sorloth e Lobtoka.

Temi più discussi: Juve, Spalletti aspetta Kolo Muani: Carnevali non molla, serve l’intesa con il Psg; Muharemovic alla Juve, è fatta! Inter al palo: il colpo lo chiude Yildiz e Spalletti ha una certezza; Calciomercato Juventus, affondo per Muharemovic: cifre e dettagli della trattativa con il Sassuolo; Calciomercato Juventus, conto alla rovescia per Kolo Muani: cosa manca per il ritorno in bianconero.

Juve, Ekhator è fatta. Il Milan sogna Van Dijk. Due strategie opposte: futuro o esperienza? Chi si muove meglio sul mercato? #Calciomercato #Juventus #Milan #VanDijk #Ekhator x.com

Juve, altro colpo in arrivo dopo Ekhator: c’è la conferma ufficialeLa Juventus è pronta a piazzare il secondo colpo in entrata dopo Osayuki Jeff Ekhator. La società di corso Galileo Ferraris è particolarmente attiva e cerca con insistenza un nuovo portiere, un ... calciomercato.it

Juventus, Ekhator è solo il primo: doppio colpo in arrivo | CMLa Juventus batte il primo colpo sul mercato: preso dal Genoa il baby Ekhator. I bianconeri accelerano per altri due acquisti ... calciomercato.it