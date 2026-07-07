Calciomercato Juventus doppio colpo di scena | Kolo Muani-Sorloth e Muharemovic Su Theo Hernandez-Kessie Le indiscrezioni bianconere

Da ilgiornaleditalia.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta valutando l'acquisto di Kolo Muani e Sorloth, con il Tottenham che potrebbe intervenire nel mercato. Si parla di un possibile ritorno di interesse anche per Muharemovic. Sul fronte delle trattative, ci sono anche indiscrezioni riguardo a Theo Hernandez e Kessie, anche se non sono stati ancora definiti i dettagli. Le voci provenienti da Parigi indicano un possibile allarme per la trattativa su Kolo Muani, mentre l'attenzione rimane alta sui movimenti dei club coinvolti.

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