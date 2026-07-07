Calciomercato Juventus doppio colpo di scena | Kolo Muani-Sorloth e Muharemovic Su Theo Hernandez-Kessie Le indiscrezioni bianconere
La Juventus sta valutando l'acquisto di Kolo Muani e Sorloth, con il Tottenham che potrebbe intervenire nel mercato. Si parla di un possibile ritorno di interesse anche per Muharemovic. Sul fronte delle trattative, ci sono anche indiscrezioni riguardo a Theo Hernandez e Kessie, anche se non sono stati ancora definiti i dettagli. Le voci provenienti da Parigi indicano un possibile allarme per la trattativa su Kolo Muani, mentre l'attenzione rimane alta sui movimenti dei club coinvolti.
Calciomercato Juventus-Kolo Muani: Tottenham in contropiede? Le voci da Parigi e il ritorno di fiamma bianconero con Sorloth Allarme Kolo Muani. La Juventus ha l'accordo con l'attaccante e sta trattando con il Psg, ma l'affare non si chiude e, nonostante un forte ottimismo dei giorni scorsi, le parti restano lontane sulla valutazione dell'attaccante: 40 la richiesta, 30-32 l'offerta. Sulla formula (prestito con obbligo di riscatto) i problemi sembrano inferiori, anche se molti nodi (clausole di attivazione dell'obbligo) verranno al pettine dopo aver trovato una quadra sulla cifra. E in tutto questo, un colpo di... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Segui gli aggiornamenti su Juventus.
Notizie e thread social correlati
Calciomercato, Juventus 'stile Milan' - Theo Hernandez (due condizioni) e Kessie (summit). Contropiede su Vlahovic e sorpasso di... - Le trattative bianconereLa Juventus sta valutando un possibile ritorno di Theo Hernandez, ma solo se partirà Cambiaso.
Calciomercato Juventus-Sorloth (doppio) blitz. Kim e Lobtoka per Spalletti e... - Le indiscrezioni bianconereLa Juventus avrebbe effettuato un doppio blitz sul mercato, puntando su Sorloth e Lobtoka.
Temi più discussi: Juve, Spalletti aspetta Kolo Muani: Carnevali non molla, serve l’intesa con il Psg; Muharemovic alla Juve, è fatta! Inter al palo: il colpo lo chiude Yildiz e Spalletti ha una certezza; Calciomercato Juventus, affondo per Muharemovic: cifre e dettagli della trattativa con il Sassuolo; Calciomercato Juventus, conto alla rovescia per Kolo Muani: cosa manca per il ritorno in bianconero.
DOPPIO COLPO CLAMOROSO È TUTTO FATTO https://tinyurl.com/2n9z2rd8 #calciomercato #Juventus facebook
Juve, Ekhator è fatta. Il Milan sogna Van Dijk. Due strategie opposte: futuro o esperienza? Chi si muove meglio sul mercato? #Calciomercato #Juventus #Milan #VanDijk #Ekhator x.com
Juve, altro colpo in arrivo dopo Ekhator: c’è la conferma ufficialeLa Juventus è pronta a piazzare il secondo colpo in entrata dopo Osayuki Jeff Ekhator. La società di corso Galileo Ferraris è particolarmente attiva e cerca con insistenza un nuovo portiere, un ... calciomercato.it
Juventus, Ekhator è solo il primo: doppio colpo in arrivo | CMLa Juventus batte il primo colpo sul mercato: preso dal Genoa il baby Ekhator. I bianconeri accelerano per altri due acquisti ... calciomercato.it