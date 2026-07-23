La Juventus sta cercando un nuovo attaccante per la prossima stagione e sta valutando diverse opzioni. Tra i nomi sul tavolo ci sono Sorloth e Kolo Muani, oltre ad altri candidati. La società sta lavorando per finalizzare l'acquisto e portare un rinforzo in attacco prima della chiusura del mercato. La decisione finale dipenderà dalle trattative in corso e dalle offerte ricevute.

La Juventus lavora febbrilmente sull'attaccante da dare a Luciano Spalletti per la prossima stagione. Gli obiettivi sono numerosi, da Sorloth a Kolo Muani, passando per lo stesso. Vlahovic. Ma per il momento c'è un ostacolo importante. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Calciomercato Juve, da Sorloth a Kolo Muani: chi sarà il prossimo attaccante?

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CALCIOMERCATO JUVE: DA SORLOTH A KOLO MUANI!

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