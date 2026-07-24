Calciomercato Juventus all' attacco con Demirovic telefonata ad Alajbegovic la verità su Bruno Fernandes - Kessie? Attenti a una big della serie A che Indiscrezioni bianconere

La Juventus sta valutando l'acquisto di Ermedin Demirovic come possibile alternativa a Kolo Muani. Sul fronte mercato, ci sono contatti tra i bianconeri e l'agente di Alajbegovic. Inoltre, si parla di una telefonata con un altro attaccante, Bruno Fernandes, senza conferme ufficiali. Per quanto riguarda il ruolo di portiere, ci sono trattative con un club di Serie B per Zion Suzuki. Sul mercato dei centrocampisti, si continua a monitorare la situazione di Kessie.

Emiliano Dibu Martinez fermo: contatti con il Parma per Zion Suzuki. Calciomercato Juventus i rumor Calciomercato Juventus-Demirovic, idea alternativa a Kolo Muani La Juventus valuta Ermedin Demirovic per l'attacco. Carnevali e Massara stanno rilanciando l'offerta al Psg per Kolo Muani (si. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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