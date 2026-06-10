Calciomercato Juventus-Kessie ora si può e Ruggeri scalda la fascia - Thuram sondaggi concreti e ' fanta' scambio con l' Inter - Le indiscrezioni bianconere

La Juventus ha ottenuto il via libera per il trasferimento di Kessie, mentre Ruggeri si prepara a prendere il posto sulla fascia. Sul fronte delle trattative, ci sono sondaggi concreti per Thuram e ipotesi di scambio con l’Inter. La Juventus sta anche spingendo per portare Sorloth e si sta muovendo per Nico Gonzales all’Atletico Madrid. Inoltre, si intensificano le voci di un possibile arrivo di Dibu Martinez, con ottimismo sulla trattativa con il portiere dell’Aston Villa.

Calciomercato, Juventus-Dibu Martinez ottimismo per il portiere dell'Aston Villa. Palmisani per il futuro Emiliano 'Dibu' Martinez è in pole position per difendere la porta della Juventus nelle prossime tre stagioni: con il 33enne estremo difensore argentino c'è un accordo di massima tra i 5 e i 6 milioni di euro all'anno da tempo. Resta da trovare l'accordo con l'Aston Villa che chiede 15 milioni di euro per il cartellino, mentre la Juve vuole chiudere sotto quota 10 mln. C'è distanza, ma i contatti proseguono e c'è ottimismo tra le parti. L'arrivo di Dibu Martinez cancellerebbe le ipotesi che portano a Guglielmo Vicario del Tottenham, David De Gea della Fiorentina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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