La Juventus cerca un fantasista e pensa a Bruno Fernandes, che non rinnova con lo United. La società lavora con il duo Carnevali-Massara per trovare soluzioni economiche e tattiche. Sul mercato si valutano altri nomi, ma Fernandes resta in pole position. La priorità è aggiungere creatività e estro alla squadra. Nessuna ufficialità su trattative in corso o accordi già raggiunti.

che non sta rinnovando con lo United. Servono idee fuori dagli schemi sul mercato ed estro sul rettangolo di gioco: la Juventus di Luciano Spalletti ha una priorità chiara e la coppia Carnevali-Massara è al lavoro per far quadrare i conti economici con le esigenze tattiche del mister. Tramontate le piste colossali legate a Bernardo Silva (finito al Real Madrid dopo il mancato approdo bianconero in Champions) e Mohamed Salah (svincolato dal Liverpool ma sommerso da ricche offerte da Arabia Saudita, Turchia e USA), la Signora sonda diverse opzioni per la trequarti. Ne scrive La Stampa. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Gli intrecci con il Real Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, caccia al fantasista: tutti i nomi. Resiste la suggestione Bruno Fernandes

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CALCIOMERCATO JUVE:RUMORS E ACQUISTI CONFERMATI PT.1

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