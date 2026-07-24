Calciomercato Juve caccia al fantasista | tutti i nomi Resiste la suggestione Bruno Fernandes

Da juventusnews24.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus cerca un fantasista e pensa a Bruno Fernandes, che non rinnova con lo United. La società lavora con il duo Carnevali-Massara per trovare soluzioni economiche e tattiche. Sul mercato si valutano altri nomi, ma Fernandes resta in pole position. La priorità è aggiungere creatività e estro alla squadra. Nessuna ufficialità su trattative in corso o accordi già raggiunti.

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che non sta rinnovando con lo United. Servono idee fuori dagli schemi sul mercato ed estro sul rettangolo di gioco: la  Juventus  di Luciano Spalletti ha una priorità chiara e la coppia  Carnevali-Massara  è al lavoro per far quadrare i conti economici con le esigenze tattiche del mister. Tramontate le piste colossali legate a  Bernardo Silva  (finito al Real Madrid dopo il mancato approdo bianconero in Champions) e  Mohamed Salah  (svincolato dal Liverpool ma sommerso da ricche offerte da Arabia Saudita, Turchia e USA), la Signora sonda diverse opzioni per la trequarti. Ne scrive La Stampa. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Gli intrecci con il Real Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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