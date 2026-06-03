Calciomercato Juventus | caccia al dopo Vlahovic Da Kolo Muani a Icardi l’analisi completa su tutti i nomi per l’attacco

La Juventus cerca un sostituto per Vlahovic nel mercato invernale. Tra i nomi in lista ci sono Kolo Muani e Icardi. La società sta valutando diverse opzioni per rafforzare l’attacco. Nessuna decisione ufficiale è stata comunicata, ma si continua a monitorare il mercato. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. La rosa bianconera si prepara a eventuali cambiamenti nel reparto offensivo.

Calciomercato Juventus: chi sostituirà Vlahovic? Da Kolo Muani a Icardi, ecco tutti i nomi per l’attacco in sostituzione del serbo. Con l’ormai conclamata fumata nera per il rinnovo di Dusan Vlahovic, in casa bianconera è ufficialmente scattato il valzer delle trattative per individuare il nuovo bomber. La dirigenza della Vecchia Signora è attivamente al lavoro per scovare il centravanti ideale che, a partire dalla prossima stagione sportiva, avrà il gravoso e affascinante compito di raccogliere la pesante eredità del serbo al centro del reparto offensivo. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Kolo Muani in pole position per l’attacco. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Calciomercato Juventus, Jean-Philippe Mateta nel mirino del club bianconero per l'attacco

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Juventus: Kolo Muani, Vlahovic e le mosse per l’attaccoLa Juventus sta lavorando a diverse operazioni di mercato per rinforzare il reparto offensivo.

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