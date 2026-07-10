Bruno Fernandes alla Juventus | verità o solo una suggestione?

Da stilejuventus.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una trattativa di mercato coinvolge il nome di un trequartista, con voci che lo collegano alla Juventus. La ricerca si è intensificata dopo le dichiarazioni di un allenatore, che ha parlato di un giocatore capace di muoversi agilmente in spazi ristretti. La questione è stata sollevata poco prima della fine del campionato, senza conferme ufficiali o dettagli sui possibili accordi.

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Continua l’ossessionante ricerca per il trequartista. Una ricerca iniziata poco prima della fine del campionato, mossa dalle parole rilasciate da Luciano Spalletti nel post -partita di Juventus-Verona, in cui dichiarò l’esigenza di aver bisogno di un giocatore che “sbaragli” e sappia muoversi “nell’angusto”. L’ identikit ideale del tecnico di Certaldo è chiaro: un “numero 10” capace di giostrare le azioni in mezzo al campo e, allo stesso tempo, di mandare i propri compagni in gol. Alcuni dei nomi su cui la Juventus ha posto la lente d’ingrandimento sono sfumati, da Brahim Diaz a Tijjani Reijnders passando per Bernardo Silva, a causa dei costi elevati delle operazioni o per la volontà dei giocatori di non lasciare i propri club. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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